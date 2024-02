Condividi l'articolo

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. A 90 si è spenta infatti Sandra Milo, icona del piccolo e grande schermo nostrano, celeberrima per essere stata la musa di Federico Fellini che le diede il soprannome di Sandrocchia e col quale ha lavorato sia in 8 e mezzo che in Giulietta degli Spiriti. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia attraverso una nota stampa. Lo scorso ottobre Sandra Milo, ospite a Verissimo, l’attrice aveva confidato a Silvia Toffanin a proposito della morte:

Non si muore mai. Credo che anche dopo la morte continuiamo a vivere, amare, stare vicino alle persone a cui vogliamo bene. La morte non mi fa paura, non voglio morire perché non voglio lasciare i miei figli. Loro hanno paura di morire, vorrei morire dopo di loro perché così terrei loro la mano