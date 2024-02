Cinema

Approfondimenti The Iron Claw: la vera storia del wrestler Kevin Von Erich e la maledizione della sua famiglia Di Andrea Campana -

I Von Erich hanno rappresentato una dinastia nel wrestling, dominando le scene soprattutto negli anni ’80. Fondata da Jack Adkisson, meglio conosciuto come Fritz Von Erich (detto The Iron Claw, come la famosa mossa poi popolarizzata anche dai figli), la famiglia ha visto emergere un’intera generazione di lottatori che hanno portato uno stile di wrestling peculiare al centro dell’attenzione mondiale.

Kevin e i suoi fratelli

Kevin Von Erich, nato come Kevin Adkisson, è stato uno dei pilastri della famiglia. Con la sua maestria sul ring e il carisma innato, ha catturato l’immaginazione dei fan in tutto il mondo. La sua innata forza combattiva è diventata sinonimo di potenza e dominio nel quadrato per anni.

Dietro il fascino del successo e della fama, i Von Erich sono stati segnati da una serie di tragedie che hanno dato origine alla leggenda della “maledizione”. Cinque dei sei figli di Fritz Von Erich sono prematuramente scomparsi. Queste perdite hanno gettato un’ombra oscura sulla famiglia e alimentato teorie sulle cause di questa serie di sfortune.

Cinque tragiche morti

Jack Adkisson Jr., il primo figlio di Fritz, morì tragicamente all’età di sei anni, nel 1959, per via di un elettroshock che gli causò di cadere in una pozza di neve sciolta a faccia in giù e annegarci dentro. David, il terzo figlio, morì a Tokyo nel 1984 per via di una acuta enterite, da molti però ritenuta essere stata in realtà una overdose di droga.

Kerry, il quarto figlio, morì suicida nel 1993 sparandosi con un calibro 44 dritto al cuore; disse che voleva seguire i suoi fratelli scomparsi, e che lo stavano “chiamando”. Mike, il quinto figlio di Fritz, sviluppò una sindrome da shock tossico in seguito a un intervento chirurgico e morì nel 1987 dopo aver assunto una dose eccessiva di tranquillanti.

I figli e l’eredità

Infine Chris, il sesto e ultimo figlio della nidiata, non riuscì mai ad ottenere lo stesso successo dei fratelli nel wrestling e nel 1991 si tolse la vita sparandosi in testa, distrutto dalla recente scomparsa del fratello Mike. Rimangono i loro figli, particolarmente Marshall e Ross Von Erich, entrambi figli di Kevin, attivi nel wrestling durante gli anni ’10.

Da citare anche Lacey Von Erich, figlia di Kerry nata nel 1986 e prima wrestler donna della famiglia. Lacey è stata molto attiva nel wrestling sul finire degli anni ’00 ma si è ritirata ufficialmente nel 2010. Kevin Von Erich rimane il più famoso di tutti loro e quello maggiormente ricordato dalla storia di questo sport. Si è ritirato nel 2017, all’età di 60 anni.

