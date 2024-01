News

Ian Somerhalder e la sua vita dopo Hollywood Parlando con E!, Ian Somerhalder ha raccontato della sua nuova vita dopo Hollywood

Condividi l'articolo Ian Somerhalder è uno degli attori più noti della televisione degli anni ’90. Noto soprattutto per aver interpretato Damon Salvatore in Vampire Diaries, nel corso della sua carriera ha preso parte a moltissime grandi produzioni come, ad esempio, Lost. Tuttavia, nonostante il grande successo di quegli anni, l’attore ha deciso pian piano di lasciare la carriera da attore e di trasferirsi a vivere in una fattoria. Parlando con E! alla proiezione del film documentario Common Ground, ha spiegato esattamente il perché di questa scelta. L’attore ha detto che amava recitare ma che lo stava facendo da davvero tanto tempo. Ha detto di aver avuto “un percorso fantastico” e guarda ancora indietro alle persone con cui ha lavorato in Vampire Diaries come una sorta di “famiglia” con un forte senso di “comunità”, ma vivere in una fattoria è la sua “versione 2.0”.

E sta per arrivare alla versione 3.0 – ha aggiunto.

Tuttavia, solo perché Ian Somerhalder si è trasferito in una fattoria e ha lasciato la sua carriera di attore alle spalle, non significa che abbia voltato completamente le spalle alla TV e al cinema. Oltre ad entrare nel mondo dell’agricoltura ed essere più in sintonia con la natura vivendo circondati dal verde, Sormerhalder e la sua compagna, la collega attrice Nikki Reed, meglio conosciuta per il suo ruolo di Rosalie Hale in The Twilight Saga, sono infatti produttori esecutivi di Common Ground, un documentario sull'”agricoltura rigenerativa”. La Reed ha detto:

Quando vedi il modo in cui opera la natura, trovi pace. È una cosa bellissima vedere cosa succede ai bambini, vederli partecipare alla coltivazione del loro cibo e comprendere cosa è il cibo e da dove viene

Ha detto che la decisione sua e di suo marito di sradicarsi da Hollywood e trasferirsi in una fattoria è “un modo di vivere molto più semplice”.

