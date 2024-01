Until Dawn: in arrivo un film basato sul videogioco survival horror

Condividi l'articolo

L’horror cult del 2015, Until Dawn, arriva al cinema in versione live-action

Parliamo di Until Dawn, il videogioco horror del 2015 nel quale il player vestiva i panni a scelta di uno tra otto personaggi che si ritrovano coinvolti in un inquietante e letale mistero in un isolato ambiente di montagna. Il gioco originale aveva tra gli altri il voice acting di Rami Malek e il gameplay verteva molto sulle scelte del giocatore, in una giungla di dubbi morali.

Il film in arrivo sarà diretto da David F. Sandberg, il regista dei due film di Shazam e di Annabelle: Creation dell’universo di The Conjuring. Lo sceneggiatore, Gary Dauberman, ha lavorato in precedenza a It, Annabelle e The Nun. Ancora non si sa nulla sulla data d’uscita né sul cast, che potrebbe o non potrebbe includere nuovamente lo stesso Rami Malek. Restiamo in attesa di ulteriori novità.