Cinema Signora si addormenta al cinema e viene dimenticata Una donna si è addormentata in un cinema di Chiavari ed è stata costretta a chiamare i soccorsi nel cuore della notte Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Disavventura per una donna milanese in vacanza a Chiavari. La signora, 68 anni, ha infatti deciso di andare al cinema, precisamente al cine Mignon di via Martiri della Liberazione per andare a vedere il nuovo film di Antonio Albanese, Cento Domeniche. Tuttavia la stanchezza ha preso il sopravvento e la signora è stata vinta dal sonno. Tuttavia, una volta terminato lo spettacolo, la donna ha continuato a dormire senza che nessuno si accorgesse della sua presenza. Mimetizzata nell’oscurità, nemmeno il gestore del cinema si è accorto della presenza della signora che riposava sulle poltroncine, chiudendo il multisala. Trascorso un po’ di tempo, la donna si è poi risvegliata nel cuore della notte, realizzando di essere stata dimenticata e ha dunque chiamato aiuto.

Con una chiamata di emergenza, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che sono quindi intervenuti sul posto insieme ai carabinieri per liberarla. Le forze dll’ordine però non hanno dovuto scassinare nulla. Attraverso la vigilanza privata, infatti, è stato contattato il gestore che è accorso e ha aperto le porte permettendo alla donna di uscire.

Io come ogni sera prima della chiusura ho fatto il giro della sala, perlustrando anche i bagni per verificare se per caso all’interno ci fosse ancora qualcuno, ma non ho visto nessuno – ha spiegato l’uomo scusandosi

Tutto è bene quel che finisce bene.

