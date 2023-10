Rubriche

Videogames

The Last of Us: Factions sarebbe "morto e sepolto" secondo un insider Di Andrea Campana

Condividi l'articolo Pare che il gioco multiplayer basato su The Last of Us si stato definitivamente cancellato The Last of Us: Factions è l’ambizioso progetto multiplayer basato su The Last of Us, che in teoria doveva costituire un capitolo aggiuntivo della saga fornendo al contempo un’esperienza videoludica come servizio continuo per gli utenti, in modo da stabilizzare le entrate di Naughty Dog al di fuori delle uscite periodiche. Il gioco sarebbe stato in lavorazione fin dal 2020 e Neil Druckmann lo ha presentato nel 2022 al Summer Game Festival, ma ora pare che l’idea sia stata congelata. Lo dice l’affidabile insider ViewerAnon, il quale sostiene che il gioco sia letteralmente “morto” in casa Naughty Dog.

Forse un bene per chi temeva che concentrandosi su un “game as a service” la casa si infangasse nello stesso stallo di Rockstar Games con la saga di GTA, ferma al 2013. Forse un male considerando che in mani tanto esperte persino un’esperienza multiplayer poteva essere rinnovata in maniera eclatante.

Nel frattempo c’è grande attesa per qualunque novità da Naughty Dog, a cominciare dal promesso sequel in single player e story driven di TLOU, e aggiungendo la misteriosa nuova IP che a quanto pare verterà su un tema fantasy, sulla quale ancora non si sa nulla. Aspettiamo novità più precise.

Fonte: IGN

