News Amanda Lear ricorda il no detto ai Maneskin Ospite del programma Splendida Cornice, Amanda Lear ha ricordato quando rifiutò i Maneskin Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Amanda Lear è stata recentemente ospite di Splendida Cornice, il programma di Rai3 condotto da Geppi Cucciari. Si tratta di un evento decisamenta raro, in quanto la cantante e conduttrice, come ha lei stesso detto, rifiuta spesso gli inviti provenienti dal nostro Paese. Vengo poco in Italia – dice Amanda Lear. Devo dire che rifiuto un sacco di proposte per andare nei programmi. Dico di no a tante interviste. La tv è troppo cambiata e non mi manca. Vengo solo per trovare i miei amici. Io ho vissuto la tv di tanti anni fa con i grandi spettacoli. Poi piano, piano siamo andati con i reality, con il Grande Fratello e non è più la tv di prima.

Amanda Lear su suggerimento della conduttrice ha poi ricordato il rifiuto che ha fatto maggior scalpore, ovvero sia l’episodio con protagonisti i Maneskin:

Ah, ne ho fatto un altro? Il no ai Maneskin? Ah sì è vero. Però quello è stato uno sbaglio. Io devo ammettere che non li conoscevo. Io vivo in Francia e non sapevo chi fossero. Adesso sono famosi, ma tre anni fa all’estero no. Dunque quando mi hanno chiamata ho detto “Ok, ma quanto mi pagate?”. Loro si sono offesi: “Ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo”. E io ho risposto: “Ok ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi”. Insomma, la cosa non si è fatta. Però mi dispiace.

