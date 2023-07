Crash Team Racing e Piramide Papu: la pista più bella di sempre [VIDEO]

Condividi l'articolo

Piramide Papu era davvero una delle piste più belle della storia del racing. Siete d’accordo?

Domanda: quale eleggereste come pista migliore di Crash Team Racing. Noi Piramide Papu, ossia lo stage legato al personaggio di Papu Papu, già apparso come boss solo all’inizio del primo gioco della saga, Crash Bandicoot. Si tratta di un capo indigeno, nemico di Crash e alleato di Cortex, che vive in un villaggio presso delle antiche rovine su un’isola al largo della Nuova Zelanda.

Come per ogni personaggio, anche la sua pista è stata perciò pensata per rifletterne il carattere e la storia. Ed eccoci quindi in mezzo a una miriade di rovine, di un dominante colore giallo/ocra, in mezzo alle quali correre è davvero un piacere. Non solo: rispetto alla strada regolare questa pista offriva moltissimi salti, curve mozzafiato e momenti adrenalinici in un percorso davvero intenso.