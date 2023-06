News

Musica Kanye West fa servire il sushi sul corpo nudo di una donna Sul web si è scatenata una polemica attorno ad un video che ritrae Kanye West mentre fa servire del sushi sul corpo nudo di una donna Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nuova polemica attorno a Kanye West. Il celebre rapper ha infatti compiuto 46 anni lo scorso 8 giugno e per festeggiare ha deciso di organizzare una cena a base di sushi. Tutto normale direte voi. E sarebbe così se non avesse deciso anche di far servire il pesce crudo giapponese sul corpo nudo di una donna. Questa pratica, celebre nel sol levante col nome di nyotaimori, è tipica della cultura nipponica da ormai molti secoli. Tuttavia questo non ha impedito a West di essere travolto da uno tsunami di indignazione causato da quello che per molti è stato un gesto che mercificatore del corpo femminile. Questo tipo di pratiche sono infatti decisamente mal viste dall’opinione pubblica. Basti pensare che la Cina è arrivata al punto di vietarla, criticando i problemi di igiene che scaturiscono. Tuttavia, il nyotaimori è ancora molto diffuso e può anche costare moltissimo. Una società che organizza feste di addio al celibato includendo questa pratica arriva a chiedere cifre che partono da 2.000 dollari. Non di certo un grande problema per uno come Kanye West.

Questa non è di certo la prima esternazione che sta portando guai al rapper. Qualche mese fa ha infatti rilasciato delle controverse dichiarazioni su George Floyd, il ragazzo afromaericano ucciso il 25 maggio 2020 da Derek Chauvin, ex agente della polizia di Minneapolis che lo ha soffocato con un ginocchio sul collo. Per questo motivo è stato dichiarato colpevole di tre accuse di omicidio e omicidio colposo e ora sta scontando due pene detentive contemporaneamente per più di 22 anni. Tuttavia il rapper, che ha cambiato ufficialmente il suo nome in Ye, non crede a questa versione dei fatti. Queste dichiarazioni oltre a scatenare enormi polemiche hanno anche portato la madre della figlia di George Floyd infatti, Roxie Washington, a fargli causa per 250 milioni di dollari (qui tutti i dettagli del caso).

Che ne pensate?

Seguiteci su Seguiteci su LaScimmiaSente