Cinema 7 Attori costretti a fare cose disgustose per un ruolo Alcuni attori hanno dovuto affrontare situazioni disgustose sul set per interpretare i loro personaggi. Ecco le migliori storie Di Matteo Furina -

Ci sono alcuni momenti nei film che spingono i limiti del buon gusto. È difficile dimenticare l'immagine del chestburster in Alien, gli insetti inquietanti in Snowpiercer o l'alieno assassino in Men in Black. Anche se questi momenti hanno infastidito o disturbato il pubblico, alcuni film hanno richiesto agli attori di fare cose ancora più disgustose. Matt Damon ha girato in una discarica, Elysium (2013) Per immedesimarsi completamente nel personaggio, Matt Damon ha dovuto girare molte scene in una discarica piena di materiale fecale. Il regista Neil Blomkamp ha detto che il set "odorava come un impianto di depurazione delle acque reflue".

Il cast ha dovuto masticare interiora di animali, La notte dei morti viventi (1968)

“La notte dei morti viventi” presenta alcune delle opere di trucco più rivoluzionarie nella storia del cinema. Tuttavia, il “sangue e le viscere” nel film erano altrettanto disgustosi da creare quanto appaiono sul grande schermo. Le comparse che interpretavano gli zombi dovevano masticare interiora e ossa di animali. In un commento, il co-sceneggiatore di “La notte dei morti viventi” John Russo ha detto che “ci ha semplicemente stupito che masticassero questi organi”.

Il cast di Suicide Squad ha ricevuto i regali di Jared Leto, Suicide Squad (2016)

Il comportamento di Jared Leto sul set è diventato famigerato per le sue stranezze. Margot Robbie ha ricevuto un ratto vivo, Viola Davis un maiale morto e Scott Eastwood ha menzionato preservativi e riviste pornografiche. Will Smith ha ammesso che “non ha mai incontrato” Leto sul set perché era sempre nel personaggio del Joker.

Mark Hamill ha dovuto bere un disgustoso latte blu, Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977)

In “Una nuova speranza”, a Luke viene servito un bicchiere di latte blu dalla zia, Beru Lars (Shelagh Fraser). Mark Hamill ha dichiarato che il “latte caldo, oleoso e dolciastro tinto di blu dal film era vomitevole”. Da giovane attore che cercava di sfondare nel settore, Hamill ha detto che “l’ho bevuto e ho agito come se mi piacesse senza vomitare”.

Michelle Pfeiffer ha dovuto mettere un uccello in bocca, Batman Returns (1992)

Catwoman è la femme fatale dell’universo DC. Cavalca la linea tra eroe e cattivo e incoraggia Batman a perseguire i suoi interessi egoistici. Pfeiffer ha detto che era ossessionata dal personaggio durante la sua infanzia. Fu devastata quando Burton scelse inizialmente Annette Bening per il ruolo in “Batman Returns“. Quando Bening rimase incinta, Pfeiffer promise che avrebbe fatto tutto il possibile per immedesimarsi nella parte.

Quell’impegno ha incluso alcuni momenti piuttosto disgustosi sul set. Durante una sequenza, doveva mettere un uccello vivo in bocca. Sebbene sia riuscita a girare la scena in un solo ciak, Pfeiffer ha ammesso che Burton “amava torturarmi un po’“. Tuttavia, Burton non ha fatto altro che elogiare la performance di Pfeiffer. “Fa anche queste cose fisiche divertenti“, ricorda. “I suoi occhi sembrano effetti speciali, ma era tutto fatto da lei.”

Jennifer Lawrence ha dovuto mangiare pesce crudo, Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013)

Per entrare nel personaggio, Jennifer Lawrence ha dovuto mangiare del pesce crudo. Ha poi dopo confermato che “sa esattamente come odora”.

Katherine Helmond costretta ad indossare decine di strati di trucco, Brazil (1985)

In una delle scene più inquietanti del film, la mondana Mrs. Ida Lowry (Katherine Helmond) si fa stirare la pelle dietro la testa per apparire più giovane. Quando Gilliam si avvicinò a Helmond per il ruolo, le disse che “il suo personaggio non avrebbe avuto un bell’aspetto”. Gilliam non mentiva. Helmond dovette passare più di dieci ore a farsi incollare il trucco sul viso. Ad un certo punto, le riprese vennero rimandate perché la Helmond sviluppò dolorose vesciche sul viso.

Conoscevate queste storie?

