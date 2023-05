News Mostro: Chi sono i fratelli Menendez, nuovi protagonisti La seconda stagione di Mostro racconterà le vicende dei fratelli Menendez, ecco la loro storia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dopo il grande successo della prima stagione di Mostro, che ha raccontato la vita e i crimini del famigerato serial killer Jeffrey Dahmer (qui la nostra recensione), Ryan Murphy torna con una nuova serie crime incentrata sulla storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez. I due fratelli di Beverly Hills sono diventati tristemente noti per l’omicidio dei loro genitori nel 1989. Ecco dunque la loro storia Lyle ed Erik Menendez sono diventati protagonisti di uno dei casi di omicidio più famosi e discussi negli Stati Uniti negli anni ’90. I due fratelli, all’epoca ventunenne e diciottenne, assassinarono brutalmente i loro genitori, José e Kitty Menendez, nella loro casa di Beverly Hills il 20 agosto 1989. Dopo aver sparato ripetutamente ai genitori con fucili da caccia, i fratelli tentarono di inscenare una rapina per depistare le indagini.

Tuttavia, la polizia iniziò presto a sospettare dei due giovani a causa del loro comportamento sospetto e delle spese eccessive realizzate poco dopo l’omicidio. Nei mesi successivi, i fratelli iniziarono a spendere in modo stravagante in articoli di lusso, affari e viaggi. Lyle acquistò un Chuck’s Spring Street Cafe, un ristorante dell’ala Buffalo a Princeton, nel New Jersey, oltre a un orologio Rolex e una Porsche Carrera .

Erik ha assunto un allenatore di tennis a tempo pieno e ha partecipato a una serie di tornei in Israele. I fratelli alla fine lasciarono la villa di Beverly Hills, scegliendo di vivere in condomini adiacenti nella vicina Marina del Rey. Hanno speso collettivamente circa 700.000 dollari prima dei loro arresti.

Durante il processo, i fratelli Menendez sostennero di aver ucciso i loro genitori a causa degli abusi fisici e sessuali subiti per anni da parte del padre, mentre la madre li avrebbe maltrattati emotivamente. Nonostante queste affermazioni, i fratelli furono condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale nel 1996.

La notte dell’omicidio, Lyle ed Erik comprarono dei fucili da caccia Mossberg con l’intenzione di uccidere i genitori. José Menendez venne colpito da numerosi proiettili, mentre Kitty tentò invano di fuggire prima di essere raggiunta dai colpi. I fratelli cercarono di depistare le indagini recandosi al cinema come alibi e gettando le armi del delitto in un canyon. Il processo dei fratelli Menendez si svolse in due fasi, con due giurie separate che si occuparono delle accuse di omicidio e delle motivazioni. Durante il processo, i fratelli rivelarono i presunti abusi subiti, con Erik che dichiarò: “Ho cercato di proteggermi e proteggere Lyle da quell’uomo per tutta la mia vita”. Tuttavia, le giurie si dimostrarono scettiche riguardo alle affermazioni di abusi, e i fratelli furono alla fine condannati.



La nuova stagione di Mostro promette di raccontare in maniera accurata e coinvolgente la storia dei fratelli Menendez, con particolare attenzione alle dinamiche familiari e alle motivazioni che li hanno spinti a compiere l’omicidio. La serie è attesa con grande interesse dagli appassionati del genere e dai numerosi fan di Ryan Murphy, grazie alla sua capacità di raccontare storie crime avvincenti e di approfondire le sfaccettature psicologiche dei personaggi coinvolti.

Conocevate questa storia?

Seguiteci su LaScimmiaPensa