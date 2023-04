Condividi l'articolo

Fin dall’arrivo sul mercato, i Pokèmon sono divenuti autentiche icone della cultura pop. Nel corso degli anni e con il moltiplicarsi di creature, leggendarie e non, l’espansione della mania dedicata a Pikachu e soci è aumentatata a dismisura e con essa anche i casi in cui i Pokèmon hanno invaso la vita privata delle persone. Su Reddit un ragazzo ha raccontato di come abbia addirittura convinto sua sorella a chiamare il figlio appena nato Zacian, una creatura leggendaria.

Ero in vacanza in famiglia in giro per le montagne con mia sorella incinta pronta a partorire. La famiglia era in festa e apparentemente c’era ancora statauna discussione su quale sarebbe stato il nome del bambino. (Il Padre non era presente, lunga storia). Mentre stavano discutendo i nomi ho sentito che volevano dargli un nome con la lettera Z (per qualunque motivo). Ero nel furgone a giocare Pokemon Spada sul mio Nintendo Switch nella parte posteriore e avevo appena catturato Zacian con una quick ball.. Ho scherzosamente suggerito, “Hey Zacian è un nome cool. Significa spada in giapponese [non è vero ndr].” Mia madre e la famiglia lo hanno amato e così ora è il suo ora ufficiale.