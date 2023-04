News

Musica Christina Aguilera: “Amo il sesso orale, fornisce proteine” Parlando al podcast Call Her Daddy, Christina Aguilera ha condiviso alcuni suoi gusti relativi al sesso Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Christina Aguilera è da sempre un’artista dalle uscite colorite e piccate, specie quando si tratta di vita privata. E la sua ultima intervista podcast Call Her Daddy non fa di certo eccezione. Parlando della sua vita sessuale, ha infatti detto: Il sesso è divertente e conoscere il tuo corpo è davvero importante. Conoscerai il tuo corpo solo quando passerai prima del tempo con te stesso, così saprai cosa chiedere al tuo partner e cosa ti piace.

Andando poi avanti con l’intervista, Chirstina Aguilera ha rivelato cosa piace a lei:

Amo i pompini. Mi fa piacere farli. Ho avuto molti amici maschi… sono cresciuta con loro, quindi conosco ogni parte del corpo e le aree sensibili. Mi diverto. So che ad alcune donne non piace, ma non lo so amico, per me è eccitante. Penso che dopo aver lavorato sodo, deglutire sia una buona cosa, ha un sacco di proteine. Sono un promotrice dell’ingoio. Non ho fatto quel duro lavoro per niente. Dovrebbe essere divertente, purché tu ti senta bene e al sicuro con il tuo partner. Ci sono ragazzi a cui non piace che gli si tocchino le palle, altri a cui piace che gli si facciano cose brutali. Ci sono molti livelli diversi

Per quanto riguarda le sue posizioni preferite, Christina Aguilera non si è tirata indietro neanche lì.

Qualche buon cagnolino a volte, sotto la doccia ci sono stati dei bei momenti. C’è la tavola armonica dello studio, sono stata curva lì un paio di volte. L’aereo può essere divertente, abbiamo sicuramentfatto molte cose di nastosto lì. Non posso credere che non siamo stati beccati così tante volte, in così tante situazioni.

