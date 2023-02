Bella Ramsey: quando suonava, cantava e incoraggiava tutti durante la prima quarantena [VIDEO]

Condividi l'articolo

Nell’aprile del 2020 Bella Ramsey ha aperto un canale YouTube per incoraggiare tutti a superare i difficili mesi della prima quarantena per il COVID-19. Oggi questi video rimangono per noi e sono bellissimi

Bella Ramsey come non l’avete mai vista e forse non ve l’aspettavate. Non l’aggressiva Lyanna Mormont di Game of Thrones e nemmeno l’incontenibile Ellie di The Last of Us: ma sé stessa, in un canale YouTube da lei gestito che si chiama United Hope. Canale creato nel 2018 ma attivo, a partire da questo primo video qui sotto, proprio dall’aprile del 2020.

Periodo nel quale, come ricordiamo, più o meno tutto il mondo (chi prima, chi dopo; noi prima) era chiuso in casa per proteggersi dal COVID-19 nella prima critica fase della pandemia. Tutti, attori artisti o entertainer di ogni sorta, sono accorsi sui social per dare sostegno e coraggio sia a sé stessi che a tutti gli altri.