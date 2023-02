Rubriche

News Morto Leiji Matsumoto, l’autore di Capitan Harlock e Galaxy Express 999 scompare a 85 anni Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Leiji Matsumoto è stato uno dei più importanti e celebrati autori di manga di sempre Se ne va a 85 anni Leiji Matsumoto, uno dei più celebri e influenti autori del genere manga giapponese. Sue creazioni come il popolarissimo Capitan Harlock (Space Pirate Captain Harlock) e Galaxy Express 999, opere dalla caratterizzazione distopica e fantascientifica dalle forti connotazioni morali. Tra i suoi lavori anche l’anime La corazzata Yamato (1974), identificata da Hideaki Anno (autore di Neon Genesis Evangelion) come serie estremamente influente nella nascita di opere anime di ampio respiro filosofico; e Interstella 5555, l’anime-musical di cui è stato supervisore e realizzato in collaborazione con il duo francese Daft Punk.

Matsumoto è scomparso a causa di un collasso cardiaco il 13 febbraio 2023; già in passato aveva sofferto di gravi problemi respiratori e in una occasione proprio durante una visita in Italia. Ci lascia a 85 anni e la sua eredità, fatta di opere manga e anime memorabili e di grande impatto, lo faranno ricordare negli anni a venire.

Fonte: Ansa

