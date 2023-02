News

Musica Sanremo 2023, Depeche Mode ospiti della serata finale Amadeus ha annunciato che i Depeche Mode saranno ospiti della serata finale dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ci siamo quasi. Tra pochi giorni si aprirà ufficialmente l’edizione 2023 del Festival dei Sanremo. Nella giornata di ieri il direttore artistico Amadeus, ospite del TG1, ha fatto un annuncio che sicuramente farà felici migliaia di persone nel nostro Paese. I Depeche Mode saranno infatti i super ospiti della serata finale del Festival. Sono molto felice di poter fare questo annuncio ha detto Amadeus. Perché sono un grande fan di questo gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco

DEPECHE MODE

Questa sarà la quarta volta che il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà i Depeche Mode durante la kermesse musicale. La prima esibizione della band britannicaisale al 1986, nei giorni nel quali veniva pubblicato Stripped, primo estratto da Black Celebration. Tornarono tre anni dopo, nel 1989, e infine l’anno successivo, nel 1990 con Enjoy the Silence.

In quest’occasione la band arriva in Italia in occasione dell’uscita del nuovo album Memento Mori, prevista la prossima primavera.

Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia – ha detto il chitarrista Martin Gore nelle scorse settimane – e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo

Questo annuncio riguardante la finale, segue altri fatti nei giorni scorsi. In questa edizione 2023 del Festival dei Sanremo ci saranno infatti i Black Eyed Peas, i Maneskin, i vincitori dello scorso anno Mahmood e Blanco, i Pooh, Al Bano e Massimo Ranieri con Gianni Morandi, Peppino Di Capri, Gino Paoli. Inoltre sarà presente anche la satira tagliente di Angelo Duro.

Insomma, si prospetta una gran bella edizione.

Che ne pensate?

