Jeff Beck: il tributo dei grandi del rock dopo la morte del chitarrista [FOTO]

Tutto il mondo del rock, da Jimmy Page a David Gilmour, sta accorrendo a piangere la scomparsa del leggendario musicista Jeff Beck Tutti i più grandi del rock stanno accorrendo su Twitter per rendere omaggio a Jeff Beck, il leggendario chitarrista scomparso due giorni fa all'età di 78 anni. La sua eredità, come sottolineano diversi dei tweet qui sotto, non può essere quantificata in quanto ad influenza e ascendente sul rock moderno. His technique unique. His imaginations apparently limitless. Jeff I will miss you along with your millions of fans. Jeff Beck Rest in Peace.https://t.co/4h1DfXXmWI — Jimmy Page (@JimmyPage) January 11, 2023

I can’t express how saddened I am to hear of @JeffBeckMusic’s passing. What a terrible loss for his family, friends & his many fans. It was such an honor to have known Jeff & an incredible honor to have had him play on my most recent album, #PatientNumber9.

Long live #JeffBeck pic.twitter.com/hG6O9tzfij — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 11, 2023

Musically, we were breaking all the rules, it was fantastic, groundbreaking rock ’n’ roll! Listen to the incredible track ‘Plynth’ in his honour. Jeff, I will always love you. God bless 🙏❤️ pic.twitter.com/adJA4FTvVL — Ronnie Wood (@ronniewood) January 11, 2023

Jeff Beck viene omaggiato da tanti con i quali ha collaborato e dai giganti della sua generazione, chitarristi e non. David Gilmour, Jimmy Page, Ozzy Osbourne, Ronnie Wood (da lui lanciato come chitarrista nel Jeff Beck Group e oggi nei Rolling Stones) e Toni Iommi dei Black Sabbath sono solo alcuni di questi nomi.

RIP Jeff Beck. A pioneer and one of the all time greats. #jeffbeck pic.twitter.com/h7bTL3ZaxA — Johnny Marr (@Johnny_Marr) January 11, 2023

I was totally shocked to hear the very sad news of Jeff Beck’s passing. Jeff was such a nice person and an outstanding iconic, genius guitar player – there will never be another Jeff Beck. His playing was very special & distinctively brilliant! He will be missed. RIP Jeff -Tony pic.twitter.com/i6BGdqTUKU — Tony Iommi (@tonyiommi) January 11, 2023

I am devastated to hear the news of the death of my friend and hero Jeff Beck, whose music has thrilled and inspired me and countless others for so many years.

Polly‘s and my thoughts go out to his lovely wife Sandra.

He will be forever in our hearts. pic.twitter.com/369rHU7BCX — David Gilmour (@davidgilmour) January 11, 2023

Il chitarrista, membro degli Yardbirds e poi attivo da solista alla chitarra blues per qualcosa come sessant’anni di musica lascia quindi dietro di sé un grande vuoto: se ne va un’altra autentica rockstar, sopravvissuto alla propria epoca e anche a tutte quelle successive. Una leggenda vera e propria.

