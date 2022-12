Musica

Approfondimenti 10 band rock "immortali" attive da 60 anni (o poco meno) [LISTA]

Condividi l'articolo Alcune band leggendarie attive da decenni e decenni, che sembra esistano da sempre e che sono formate ormai da settantenni e ottantenni. Le conoscete tutte? 1. The Rolling Stones Il primo nome per questa lista che verrà in mente a chiunque: i grandi vecchi del rock and roll, i famosi “dinosauri” che già negli anni ’70 i giovani punk volevano scalzare e far dimenticare. Eppure sono ancora qui, anche se orfani del mitico batterista Charlie Watts. Ma Mick Jagger e Keith Richards sono ancora al loro posto e lo occupano dal 1962. 2. The Beach Boys Anche i Beach Boys, attivi dal 1961, rappresentano un’istituzione per la musica rock ormai più antica che classica. Il leader della band, il leggendario Brian Wilson, guida ancora la formazione con Mike Love, Al Jardine e Bruce Johnston. I suoi fratelli, Carl e Dennis, sono entrambi morti da decadi.

3. The Who

Rappresentati oggigiorno dagli stoici e inossidabili Pete Townshend e Roger Daltrey, gli Who continuano a portare il loro nome e la loro storica musica rock sui palchi di tutto il mondo, pur essendosi negli ultimi decenni espressi nella registrazione di molti pochi album. La loro fondazione ufficiale risale al 1964.

4. Fleetwood Mac

Gruppo leggendario per la vera e propria “soap opera” che ne ha coinvolto i membri in una storia travagliata. Dalla formazione nella scena blues inglese nel 1967 ai cambi di formazione, il trasferimento in America e i successi soft rock anni ’70, sono giunti ancora attivi fino ad oggi e hanno recentemente pianto la perdita della cantante e tastierista Christine McVie. Qui sotto una delle più belle canzoni scritte per il gruppo proprio da lei.

6. The Animals

Attivi in varie formazioni fin dal 1962, il loro nome è tuttora legato al cantante Eric Burdon e alla loro storica hit House of the Rising Sun, versione folk rock anni ’60 della famosa composizione tradizionale. Si esibiscono attualmente con il nome Eric Burdon and the Animals, fronteggiati dal leggendario cantante ultra-ottantenne.

7. Status Quo

Sono proprio loro, la band di Whatever You Want (brano insopportabile), famosi in realtà per parecchi altri successi e in attività dal 1962. La formazione è stata guidata storicamente da Francis Rossi e Rick Parfitt (morto nel 2016), e ha pubblicato il suo ultimo album, il trentatreesimo, nel 2019: Backbone.

8. Golden Earring

Se non sapete chi sono vi basterà riascoltare questa storica hit del 1973, qui sotto. Probabilmente la più famosa band rock olandese della storia, questa formazione ha proseguito l’attività dal 1961 fino al 2021, per sessant’anni esatti, fino a che al cantante e chitarrista George Kooymans non è stata diagnosticata la SLA.

9. The Monkees

Formati nel 1966 come risposta americana ai Beatles, i Monkees si sono sciolti e riformati a più riprese per sei decadi e fino al 2021. Micky Dolentz è l’unico sopravvissuto dello storico quartetto, mentre gli altri tre componenti sono tutti morti tra anni ’10 e anni ’20, l’ultimo dei quali, Michael Nesmith, nel 2021.

10. ZZ Top

Formati a Houston, in Texas, nel 1969, i leggendari ZZ Top sono rimasti attivi da allora fino ad oggi contando un solo importante cambio di formazione: quello del bassista Dusty Hill, morto nel 2021 e sostituito da Elwood Francis. Al 2022 hanno all’attivo in più di cinquant’anni di attività “solo” quindici album!

Ci sono band longeve e leggendarie che abbiamo scordato di inserire in questa lista?