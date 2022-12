Condividi l'articolo

In S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, commedia del 1994, diretta da Carlo Vanzina accanto alla celebre coppia formata da Massimo Boldi e Christian De Sica ha recitato niente meno che Leslie Nielsen, assoluta leggenda del cinema mondiale che nel film ha interpretato il senatore Lucio Cinico. Quest’ultimo, oltre a essere un grandissimo comico sul set è stato anche un grande burlone al di fuori del set. Come infatti raccontato dallo stesso Bold nel suo libro di memorie, Le mie tre vite. Ridere, piangere, ricominciare, Nielsen aveva una bizzarra abitudine mentre girava il film con gli attori italiani.

Per quel film ho girato insieme allo spassosissimo Leslie Nielsen, un autentico comico e gran professionista – scrive Boldi. Aveva un abitudine infantile ma molto divertente: è risaputo che spesso girava sui set dove lavorava con uno di questi cuscinetti che fanno le puzze, e se lo portò dietro anche in questo caso. Lo nascondeva dapertutto: sulla sedia del regista, sulla posizione dell’attore, nei camerini…tu come un pirla parlavi, ti sedevi e PROOOT! Poi ti guardavi intorno e vedevi che lui ti osservava da un angolo mentre rideva. Un pazzo divertente.