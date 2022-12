Condividi l'articolo

Sono passati ormai 2 anni da quando sul mercato arrivò The Last of Us – Parte 2, uno dei giochi più importanti e influenti della storia recente del gaming (qui la nostra recensione). Visto anche il finale della trama è facile pensare che Naughty Dog sia incline a portare avanti il franchise. Anzi, secondo quanto rivelato dall’insider ViewerAnon, particolarmente conosciuto per i suoi leak per il Marvel Cinematic Universe, il terzo capitolo sarebbe più vicino di quanto si pensi.

Well, I'm not watching anything, so… Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

I've seen a lot of "Should we trust this person?" from new people to the account, so various scoops I've had in the gaming-adjacent space: I revealed a whole lot of TLOU show details (ie Ashley Johnson as Anna), was the first to mention the existence of CRASH BANDICOOT 4, etc — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 14, 2022

Se non ottengo un link di screening per The Last of Us in dieci minuti dovrò lanciare uno scoop. Non è un ricatto, sarei troppo occupato a guardare i tweet. Beh, non sto ho visto nulla, quindi… il prossimo gioco del Dr. Uckmann è The Last of Us Parte III che è attualmente in produzione presso Naughty Dog. Ho letto un sacco di “Dovremmo fidarci di questa persona?” da nuove persone, così vari scoop che ho dato nel mondo dei videogiochi: Ho rivelato un sacco dettagli sulla serie di TLOU (cioè Ashley Johnson come Anna), il primo a menzionare l’esistenza di CRASH BANDICOOT 4, ecc