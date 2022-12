Musica

News I Blink-182 in versione osé diventano Funko Pop [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo I Blink-182 nella loro versione più storica diventano perfetti regali di Natale Ce li avete presenti i Blink-182? Certo. E ce li avete presenti nudi? Altrettanto. Questo grazie allo storico video di What’s My Age Again, nel quale i tre correvano nudi per strada senza niente a coprire le parti intime, nemmeno un calzino come i Red Hot Chili Peppers, e affidando la censura solo a una classica maschera di pixel. “Pixelated Runners” @OriginalFunko launches at 8am PST, Tuesday December 13.2022 at @HotTopic and @shopbompa Links:

Hottopic: https://t.co/4dc3ZwgBvJ

Bompa: https://t.co/5J1PrlzTqC pic.twitter.com/xUiq2sQ8GM — blink-182 (@blink182) December 13, 2022

Ebbene, ora proprio questa è la loro versione che ritroviamo in forma di Funko Pop, con tanto di genitali coperti da pixel riprodotti fedelmente come li vediamo nel video. La collezione è disponibile da ieri ed è al momento acquistabile solo su Hot Topic e Bompa (seguendo questi link) per la cifra di $38.90, circa quaranta euro. Non è detto che non arrivino nei negozi anche in Italia!

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente