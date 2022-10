News

Musica Fedez risponde: “Non usiamo i figli per pubblicità” Ricevendo il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, Fedez ha risposto alle polemiche relative ad una storia di Instagram con protagonista suo figlio Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Negli ultimi giorni è imperversata sul web l’ennesima polemica aventi come protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. Questa volta il pomo della discordia è stato un video, postato come storia dalla coppia di influencer più famosa d’Italia e poi rimossa, nel quale si vede la tata invitare il figlio maggiore dei due, Leone, a smettere di disegnare per fare una foto. Aspetti un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare – si sente.

@Serenadoe___ ci apre ancora una volta gli occhi. La tata dei ferragnez che dice a leone di pazientare ancora un minuto e fare un bel sorriso così che i genitori possano postare un bel contenuto che alzi l'engagement. Il video è stato eliminato e postato senza audio #taolapurani pic.twitter.com/osKMQlbPvR — allice (@cl3notcle) October 16, 2022

L’ondata di polemiche scaturite da questo video è arrivata fino alle orecchie di Striscia la Notizia che ha deciso di consegnare l’ennesimo Tapiro D’Oro a Fedez. Nell’occasione, intervistato dal solito Valerio Staffelli, il rapper ha risposto alle critiche spiegando come lui e sua moglie non utilizzino i figli per scopi di lucro.

Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare – spiega il cantante. In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto

È vero che voi la sera quando Leone si comporta male gli dite: “Guarda che vai a letto senza TikTok?” – lo stuzzica Staffelli. La Ferragni invece di fare una torta ha combinato una bella frittata perché il web è impazzito.

Sopravviveremo – ha risposto in modo laconico il cantante

Poi Fedez ironizzato su quello che è addirittura il settimo Tapiro d’Oro che Striscia La Notizia gli consegna.

A breve vincerò un frigorifero portatile – dice scherzando

