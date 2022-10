Condividi l'articolo

Searclight Picutres ha appena rilasciato il trailer di Gli Spiriti dell’Isola, acclamatissimo nuovo film di Martin McDonagh che all’ultimo Festival del Cinema di Venezia è valso la vittoria della Coppa Volpi come miglior attore a Colin Farrell e il Premio Osella per la miglior sceneggiatura allo stesso regista britannico.

Ambientato su una remota isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda, Gli Spiriti dell’Isola segue gli amici di una vita Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in un vicolo cieco quando Colm mette inaspettatamente fine alla loro amicizia – si legge nelal descrizione ufficiale su YouTube. Un Padraic stordito, aiutato dalla sorella Siobhan (Kerry Condon) e dal giovane isolano Dominic (Barry Keoghan), tenta di riparare la relazione, rifiutandosi di accettare un no come risposta. Ma i ripetuti sforzi di Padraic non fanno che rafforzare la determinazione del suo ex amico e quando Colm consegna un ultimatum disperato, gli eventi si intensificano rapidamente, con conseguenze scioccanti.