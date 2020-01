I Miserabili ha già fatto parlare molto di sé a Cannes e verrà portato in Italia da Lucky Red, ecco il trailer

I Miserabili ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes (QUI tutti i vincitori), il Premio Miglior Rivelazione agli European Film Awards ed è attualmente candidato al Premio Oscar, per la Francia, come Miglior Film Straniero.

Il film è l’opera prima del regista Ladj Ly (anche in veste di sceneggiatore) e sarà nei cinema italiani, grazie a Lucky Red, dal 30 gennaio 2020. Nonostante sia il suo primo lungometraggio, il regista francese lavora nel cinema da 15 anni, producendo diversi cortometraggi, apprezzati dai critici.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Trama Ufficiale:

Girato esattamente dove Victor Hugo ha ambientato il suo romanzo, a Montfermeil. Nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.

