La7, videogioco scambiato per l’uccisione di Soleimani [VIDEO]

Che in Italia non ci sia un rapporto idilliaco tra videogiochi e giornalismo è purtroppo un dato di fatto. Quello che è accaduto alla trasmissione di La7, Atlantide ne è purtroppo solo l’ennesima testimonianza.

Durante uno speciale dal funesto titolo A un passo dalla guerra, si parla dell’attentato americano avvenuto in Iran, nel quale è rimasto ucciso il generale Qassem Soleimani. Il presentatore della trasmissione, Andrea Purgatori, presenta un video nel quale si dovrebbe vedere, attraverso una visuale tattica di un drone, la diretta dell’uccisione del militare iraniano. Nel presentare la riproduzione il giornalista, serio e contrito, esclama come quello che gli spettatori stavano per vedere sembra molto un videogioco, ma non lo è.

Tuttavia quello mostrato durante la puntata e del quale Purgatori ha svolto una dettagliata cronaca in diretta, è esattamente quello, un videogioco. Per la precisione è il trailer di un videogioco per IOS mai terminato, dal titolo AC-130 Gunship Simulator.

Sebbene nel video si può leggere perfettamente nella parte superiore dello schermo Development Footage. This is a work in progress, questo non ha fermato il giornalista di La7 dal fare una pessima figura in diretta. A smascherare l’errore sono stati vari siti, oltre al debunker Paolo Attivissimo, che ha attacco pesantemente Purgatori su Twitter.

Il giornalista ha comunque provato goffamente a giustificarsi, porgendo la guancia all’offensiva di Attivissimo che non si è fatto assolutamente pregare.

Gentile Paolo, lei ha ragione. Certo che è un videogioco, lo sapevo, ma rappresentava tecnicamente una perfetta dimostrazione di come colpisce un drone. Sono io che mi sono espresso maledettamente male. Grazie per la sua attenzione. — andrea purgatori (@andreapurgatori) 8 gennaio 2020

Curiosamente il video incriminato è lo stesso che che nel 2017 venne scambiato per una vera operazione militare niente meno che dalla pagina Facebook del Ministero russo della Difesa. Come si suol dire, tutto il mondo è paese.

