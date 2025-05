Serie TV

Approfondimenti The Last of Us, guida al Cast della Stagione 2: chi interpreta chi dal videogioco? [FOTO]

Condividi l'articolo Per arrivare preparati alla seconda stagione di The Last of Us, facciamo un bel ripasso di tutti i personaggi! Ci siamo: la seconda stagione di The Last of Us è iniziata. Seguendo gli eventi della seconda parte del videogioco, i nuovi episodi ci porteranno avanti di qualche tempo rispetto alla fine della stagione 1, quando Joel e Ellie arrivano a Jackson – la comunità in cui vive il fratello di Joel, Tommy – dopo la fuga dall’ospedale e dalle Luci. Quello che è successo lo sappiamo tutti, perché ci viene mostrato: Ellie, infettata dal Cordyceps in fase di nascita, ne ha sviluppato una peculiare immunità e questo potrebbe essere il segreto per la cura contro il fungo. Ma, dopo il lungo viaggio nella stagione 1, Joel scopre che per sviluppare una cura si dovrà eseguire su Ellie un intervento invasivo, nel quale lei resterà certamente uccisa.

Rifiutandosi di perdere quella che ormai considera come sua figlia, Joel uccide tutti nell’ospedale e la porta via, raccontandole semplicemente che la cura non si poteva trovare. Quando lei gli chiede di giurare che quanto ha detto è vero, lui lo giura, e lei gli crede. Vuole credergli, ne ha bisogno.

Anni dopo però la verità emerge, e mentre i due vivono ancora a Jackson insieme il rapporto tra loro è congelato e la situazione è complicata. Non è tutto perché una nuova minaccia si profila all’orizzonte, con il volto di Abby. Se nella prima stagione abbiamo visto traumi e violenza, non sarà niente in confronto alla seconda.

Ecco quindi chi vedremo, e quali saranno i personaggi protagonisti dei nuovi eventi in TLOU.

Joel Miller / Pedro Pascal

Joel perde la figlia Sarah quando l’epidemia Cordyceps ha iniziato a mietere vittime, ma per colpa dei militari e non degli infetti. Vent’anni dopo gli rimane un senso di cinismo e di rimpianto che l’ha trasformato in un duro dalla fermezza incrollabile. Ma quando incontra Ellie le cose cambiano: in lei rivede la figlia perduta, e mentre il rapporto tra i due cresce Joel scende sempre più a patti con la sua morale.

Dove l’abbiamo visto: Narcos, Il Gladiatore 2, The Mandalorian

Ellie Williams / Bella Ramsey

Ellie è una ragazza orfana che potrebbe celare con sé il segreto della cura contro il Cordyceps, essendone misteriosamente immune. Sventata e bisognosa di una guida, trova presto in Joel la figura che cerca e da lui apprende molto, anche più di quello che crede. All’inizio della stagione 2 il rapporto tra i due è però in una fase critica, perché tra di loro c’è sospesa la verità su ciò che è successo all’ospedale di Salt Lake City.

Dove l’abbiamo vista: Game of Thrones

Abby Anderson / Kaitlyn Dever

Ed è qui che entra in scena Abby: si scopre presto infatti che è la figlia del chirurgo ucciso da Joel, quando compie la sua strage nell’ospedale per salvare Ellie. Abby, scoperto l’accaduto, giura vendetta e segue le tracce di Joel fino alla comunità di Jackson, dove è andato a vivere con Ellie e il fratello Tommy. La sua furia si scatenerà su di lui.

Dove l’abbiamo vista: No One Will Save You, Uncharted 4

Dina / Isabela Merced

Dina è una ragazza che vive nella comunità di Jackson – la scorgiamo per un breve momento nella prima stagione – che finisce con l’innamorarsi di Ellie e si mette insieme a lei. Deciderà di accompagnare Ellie nel suo viaggio a Seattle, quando i tragici eventi del primo episodio porteranno la ragazza a cercare a sua volta tremenda vendetta contro Abby.

Dove l’abbiamo vista: Sicario: Day of the Soldado, Madame Web, Alien: Romulus

Tommy Miller / Gabriel Luna

Tommy è il fratello di Joel. All’inizio della storia sono molto legati ma dopo l’epidemia si separano, salvo ritrovarsi quando Joel intraprende il suo viaggio con Ellie: i due stringono di nuovo un saldo legame, e quando a Joel succede quel che succede anche Tommy è spinto ad agire, rivelandosi una figura molto più importante e decisa di quel che c’era da aspettarsi.

Dove l’abbiamo visto: Terminator: Dark Fate, Agents of S.H.I.E.L.D

Jesse / Young Mazino

Jesse è un altro giovane membro della comunità di Jackson, ed è anche l’ex-fidanzato di Dina. In quanto tale, si sente ancora legato a lei e questo lo coinvolgerà negli eventi della seconda stagione in una maniera imprevedibile, legando il suo destino a quello di Dina ed Ellie indissolubilmente.

Dove l’abbiamo visto: Beef, Opus

Naturalmente, oltre a questi personaggi troveremo tanti altri comprimari: Owen (Spencer Lord), Nora (Tati Gabrielle), Mel (Ariela Barer) e Manny (Danny Ramirez) saranno tutti membri della squadra di Abby, a lei legati in vari modi e ciascuno importante per la storia più avanti. Invece Jeffrey Wright, il celebre attore di Westworld e American Fiction, interpreterà Isaac, un’altra figura centrale specie per quel che riguarda il misterioso gruppo dei Serafiti, di cui sapremo di più in seguito.

Avete già visto il primo episodio di The Last of Us stagione 2? Vi è piaciuto? Che aspettative avete per questa stagione?

