News La cantante Elàn ricorda le feste a casa di DiCaprio Attraverso il suo profilo TikTok, la cantante Elàn ha parlatod della sua esperienza alle feste a casa di DiCaprio

Negli ultimi giorni sul web la cantante messicana Elàn è diventata virale per alcuni video su TikTok nei quali ha parlato della sua esperienza alle feste negli States, partendo da Diddy e finendo a citare Leonardo DiCaprio. Quando infatti un fan le ha chiesto di parlare dei suoi ricordi degli ormai famigerati party del rapper all'anagrafe Sean Combs ha detto:

Delle sue nessuna, nell’industria della musica, però, c’è sempre stata questa cosa di connessione, di feste, di riunioni – dice la cantante. Lo so perché quando vivevo a Los Angeles, mi invitavano a queste riunioni dicendo: “Vieni a conoscere questo produttore, vieni a conoscere questo tipo che lavora in questa casa discografica” Sono sempre stata il tipo di persona che quando arriva in un posto e sente una vibrazione negativa o pesante se ne va subito, all’istante, non vedo perché restare lì se le cose si possono mettere male. Ci vuole un po’ di intuizione, non ho mai sentito di dover restare in quei posti per raggiungere i miei sogni, e questo manca a molte persone, purtroppo

A seguito di questo video, un fan ha chiesto a Elàn un commento di preciso su Leonardo DiCaprio, cosa alla quale ha risposto dicendo:

Sono stata a un po’ di feste a casa sua, però lì succede lo stesso. Quando ci arrivi di giorno va tutto bene, la gente è normale o almeno lo sembra. Quando scende il sole sembrano zombie, sembrano vampiri, le cose diventano strane

