News Lady Deadpool è basata fin dal 2010 su Blake Lively Blake Lively ha rivelato su Instagram che il design di Lady Deadpool è da sempre stato ispirato a lei Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La verità su Lady Deadpool Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Al cinema è appena arrivato Deadpool & Wolverine, nuovo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone che e anche il primo della saga a far parte del MCU (qui la nostra recensione). Il film sta ottenendo un riscontro di pubblico pazzesco grazie anche alla presenza di personaggi iconici come Lady Deadpool che appare nella parte finale del film e che, dai titoli di coda, scopriamo essere doppiata da Blake Lively. L’attrice, su Instagram, ha rivelato che questo personaggio è stato basato su di lei fin dal 2010.

Nel 2010 ero in Gossip Girl e stavo per girare il mio primo film di supereroi, The Green Lantern con il mio gentile coprotagonista canadese Ryan Reynolds – si legge. Ci parlò, a me, al nostro altro co-protagonista, un altro novizio dei supereroi Taika Waititi e a tutti noi di un film di Deadppol per la prima volta. Era un supereroe “meta”. La maggior parte di noi non sapeva esattamente cosa significasse “meta” all’epoca. Tranne Taika, perché lui è sempre stato più brillante del resto di noi mortali. Lo capivamo in teoria, ma come sarebbe risultato per un pubblico era poco chiaro, per tutti tranne che per lui. Non era un vero sogno. Il film non si sarebbe mai realizzato.

Poco prima di tutto questo, nel 2010, Rob Liefeld disegnò per la prima volta una Lady Deadpool senza maschera, vai alla diapositiva successiva per le sue parole. Il film di Deadppol non era reale. E Rob non aveva idea che stessi lavorando con Ryan Reynolds. 12 anni dopo ho letto il post di Rob. Un anno dopo, Deadpool & Wovlerin è stato girato. E oggi nei cinema. L’universo ha un senso dell’umorismo così magico a volte.

Leggendo il post di Leifeld si può infatti leggere L’abbiamo introdotta [Lady Deadpool ndr] per la prima volta 13 anni fa e nel 2010 abbiamo rivelato il suo volto immacolato, senza maschera. Si basa interamente su Blake Lively, già che io e mia moglie Joey eravamo super fan di Gossip Girl e non perdevamo un solo episodio.

Assurdo!