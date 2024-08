News Johnny Depp rende omaggio a Tamayo Perry Attraverso Instagram, Johnny Depp ha res omaggio a Tamayo Perry, attore recentemente morto ucciso da uno squalo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Johnny Depp ricorda Tamayo Perry Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Circa un mese fa Tamayo Perry, surfista, bagnino e attore che ha partacipato a diverse produzioni cinematografiche e televisive tra cui Pirati dei Caraibi è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo alle Hawaii. A distanza di qualche settimana Johnny Depp, protagonista della leggendaria saga piratesca, ha reso omaggio al collega attraverso una storia su Instagram dove ha scritto:

Anche se sono passati alcuni anni, ricordo bene Tamayo – ha scritto l’attore. Un uomo adorabile, con un cuore enorme e una gran voglia di vivere… Emilia, ti mando tutto il mio amore e la mia forza

Johnny Depp ha anche incluso un link a un GoFundMe creato in memoria di Perry, che mira a raccogliere fondi per sostenere la sua eredità. Al momento sono stati raccolti circa 118.655 dollari e si è quindi ancora abbastanza lontani dall’obiettivo di 200.000. In un aggiornamento pubblicato sulla pagina, gli organizzatori hanno spiegato che la raccolta fondi su GoFundMe verrà utilizzata per aiutare Emila, la vedova di Perry, ad “affrontare” la vita senza il marito.

La generosità dimostrata è profondamente commovente. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere Emilia mentre affronta il futuro senza Tamayo; suo marito e migliore amico – Continueremo a condividere il messaggio di Tamayo sull’amore, la fede in Gesù Cristo e il vivere la vita al massimo con le persone a cui tenete.

Oltre che come attore, Perry era un affermato surfista, e si era fatto un nome grazie alla sua abilità nel completare la famigerata onda Pipeline sulla spiaggia di Ehukai, a Oahu. L’attore aveva già ricordato l’esperienza vissuta durante l’audizione per il quarto film della saga di Pirati dei Caraibi in un’intervista, spiegando che lui e altri quattro attori erano stati selezionati tra un gruppo di circa 7.000 candidati nel 2010.

Ho dovuto diventare piuttosto cattivo per distinguermi – ha detto del processo.

Riposa in pace, Tamayo