Cinema Viggo Mortensen attacca i critici moderni Parlando con Vanity Fair, Viggo Mortensen se l'è presa con i critici moderni e con Amazon

Viggo Mortensen ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair prendendosela con la critica cinematografica attuale che lui ritiene scadente

Ciò che oggi passa per pensiero critico nelle recensioni è piuttosto scadente – dice Viggo Mortensen. In termini di conoscenza della storia del cinema da parte del recensore, di come vengono realizzati i film, il livello è davvero basso. Ci sono alcuni buoni recensori, ci sono delle conversazioni davvero interessanti con i giornalisti in termini di reazioni ai film, ma non è un granché. Come regista e sicuramente come regista-produttore, faccio attenzione. Per me è più importante, molto di più che come attore, perché il destino del film, se verrà distribuito bene, se verrà visto nei cinema, dipende molto da come viene recepito dalla critica

Nella stessa intervista Viggo Mortensen ha anche criticato Amazon per la decisione dell’azienda di non distribuire il film del 2022 di Ron Howard Thirteen Lives nelle sale e di mandarlo invece direttamente in streaming nonostante ci fosse MGM pronto a portarlo in sala.

Avrebbero dovuto distribuirlo in tutto il mondo in molte, molte, molte migliaia di cinema – ha detto la’ttore de Il Signore degli Anelli. Poi Amazon ha acquistato MGM, inizialmente ha promesso di rispettare l’accordo che MGM aveva fatto con Ron Howard, e poi ci hanno ripensato. In pratica al cinema hanno visto visto quel film per una settimana a Chicago, New York e Los Angeles, Londra, e questo è stato tutto. Poi c’è stato lo streaming, che ho trovato davvero triste. È un film girato davvero bene

Hanno tutte le loro scuse per farlo, ma si riduce tutto all’avidità – ha proseguito Viggo Mortensen a proposito di Amazon. Di quanti soldi hai bisogno? Penso che Amazon avrebbe certamente potuto rispettare l’accordo, come avevano detto che avrebbero fatto, e distribuirlo ampiamente nei cinema. E poi avrebbero potuto anche fare soldi con lo streaming.

Ma hanno pensato che sarebbe stato più conveniente, ovvero avrebbero fatto più soldi, se non avessero dovuto preoccuparsi di spendere soldi per promuoverlo e metterlo nei cinema e condividere quei soldi con i cinema, francamente. Ecco a cosa si riduce. Per me, è avidità.

Per una persona con una carriera così importante come Ron Howard, che ha fatto così tanti soldi per gli studi, che è stato così meritatamente riconosciuto come regista storicamente, fare questo a uno come lui penso sia spaventoso. È molto simpatico, quindi non è andato a lamentarsi, ma sono felice di farlo per lui. Non parlo per lui, parlo solo per me stesso. Penso che sia stato vergognoso quello che hanno fatto

