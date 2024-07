Il Buco – Capitolo 2: in arrivo su Netflix il sequel del cult horror [VIDEO]

Condividi l'articolo

Il Buco – Capitolo 2: ecco il trailer del sequel dell’horror cult del 2019, presto in arrivo su Netflix!

Il Buco – Capitolo 2 è in arrivo su Netflix: parliamo del sequel del celebre cult horror spagnolo del 2019, ambientato dentro una distopica prigione verticale nella quale è stabilita una grottesca gerarchia che pone quelli più in alto in vantaggio e quelli più in basso in condizioni precarie, come grande metafora della società capitalista e occidentale.

Già il primo film indagava in tutti gli anfratti della corruzione sociale seguendo le vicende disperate di alcuni protagonisti desiderosi di sfuggire al meccanismo, o almeno di sfruttarne i difetti. Il secondo capitolo promette di mostrarci altrettanto, andando anche oltre e raggiungendo nuovi livelli socialmente traumatici. Sarà in streaming su Netflix a partire dal 4 ottobre 2024.