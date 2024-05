Ornella Vanoni su Marracash: “Se avevo 30 anni di meno ti sbattevo al muro” [VIDEO]

Condividi l'articolo

Ornella Vanoni esprime il suo esplicito apprezzamento per Marracash

Ornella Vanoni, in un video di circa un anno fa, è a cena con Marracash e non perde occasione per esprimete nei confronti del rapper un certo apprezzamento, anche con parole esplicite: “Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno… Ti avrei sbattuto al muro“.

“Ma non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io, come sei triste tu. Sono sempre triste anche io, un disastro”, aggiunge la storica cantante nel video, che nel 2023 è stato virale. Lo chiediamo al pubblico femminile soprattutto: siete d’accordo anche voi con la nostra Ornella?