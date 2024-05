News Giorgione apre a carne sintetica insetti Parlando con il Corriere, Giorgione ha detto la sua sui cibi del futuro, quali carne sintetica e insetti Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Giorgione Giorgione: Orto e Cucina, cuoco romano divenuto celeberrimo grazie ai suoi programmi in TV (qui la sua collaborazione addirittura con Call of Duty), ha parlato del suo successo in un’intervista al Corriere dove ha detto: Sono consapevole del fatto che è una responsabilità grossa. Anzi a volte inquietante. Non ho mai studiato comunicazione e sedici anni fa non avrei scommesso un centesimo sulla vita che sto facendo adesso. E soprattutto non voglio fare l’influencer, non vendo niente se non me stesso. Una volta una marca di acque minerali mi offrì 70mila euro per inserire uno spottone alla fine di un video in cui dicevo che tale acqua faceva digerire. Ma ho declinato

Detto questo il successo è arrivato in maniera fortuita. Sedici anni fa aprii il ristorante per caso. Avevo fatto una festa a casa con amici e amici di amici comuni. Alcuni di loro avevano un ristorantino in un borghetto a Montefalco, in Umbria: mi si è accesa una lampadina, loro volevano lasciar perdere e allora l’ho rilevato

Andando avanti con l’intervista, Giorgione parla proprio del suo ristorante in cui si pagano 36 euro per un maxi menu fissò e del suo approccio con i nuovi ingredienti, come carne sintetica e insetti.

La gente muore di fame e quando la gente muore di fame bisogna che tiriamo fuori più cibo possibile. La carne sintetica? Non è sintetica. Quella della carne sintetica è una bufala. Nasce da una trasformazione in laboratorio, nasce comunque da cellule animali. Chi ci dice che questa carne non possa essere buona? Per di più sarebbe prodotta senza inquinare. E la stessa cosa vale per gli insetti. Perché dire «no» a priori? Ripeto, ricordiamoci che c’è gente che muore di fame, che il cibo è cosa seria, che in tempi di guerra ci si mangiava i ratti

Che ne pensate di queste parole di Giorgione?

