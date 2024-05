Condividi l'articolo

Ancora tutti pazzi per Zendaya e Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino

Non cambia il trend che vede ancora Challengers, lo sport drama a sfondo romantico con Zendaya protagonista, film più visto dell’ultima settimana. Successo anche per The Fall Guy, con Ryan Gosling e Naomi Watts, Confidenza di Daniele Luchetti, Civil War di Alex Garland e Back to Black, il biopic su Amy Winehouse interpretato da Marisa Abela. Ecco qui sotto tutti i dati dell’ultima settimana.

Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 05/05/2024 Presenze al 05/05/2024 1 CHALLENGERS 24/04/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. € 1.591.009 209.708 € 3.039.017 400.659 2 GARFIELD – UNA MISSIONE GUSTOSA 01/05/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. € 1.257.401 181.007 € 1.257.401 181.007 3 THE FALL GUY 01/05/2024 AUS UNIVERSAL S.R.L. € 1.097.552 140.732 € 1.196.329 153.663 4 SARO’ CON TE 04/05/2024 ITA NEXO DIGITAL S.P.A. € 770.213 63.808 € 770.213 63.808 5 CONFIDENZA 23/04/2024 ITA VISION DISTRIBUTION € 601.526 87.266 € 1.390.492 201.799 6 BACK TO BLACK 18/04/2024 GBR UNIVERSAL S.R.L. € 400.036 52.210 € 2.106.432 278.087 7 CIVIL WAR 18/04/2024 USA 01 DISTRIBUTION € 343.583 45.921 € 1.684.968 226.878 8 GHOSTBUSTERS – MINACCIA GLACIALE (GHOSTBUSTERS – FROZEN EMPIRE) 11/04/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. € 316.696 42.474 € 2.720.348 369.118 9 UN MONDO A PARTE 28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. € 283.606 41.318 € 6.894.456 1.023.182 10 KUNG FU PANDA 4 21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. € 269.430 37.703 € 11.535.169

Fonte: Cinetel