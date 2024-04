News Mike Tyson lancia un avvertimento a Jake Paul Attraverso i social, Mike Tyson ha lanciato un avvertimento nei confronti del suoi prossimo avversario sul ring Jake Paul Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’incontro tra Mike Tyson e Jake Paul si avvicina! Il prossimo 20 luglio all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas ci sarà l’incontro tra Mike Tyson e Jake Paul, in diretta su Netflix. I due pugili sono in questo periodo impegnati in un intenso allenamento, così come mostrano le attività sui loro social. In particolare Iron Mike ha recentemente pubblicato un video di sfida nei confronti del suo avversario. La clip è una raccolta di colpi potenti catturati durante una sessione di sparring, con la didascalia: Non vedo l’ora che questo sia Jake

Per molte persone è quasi scontato che Mike Tyson vincerà l’incontro, considerando i suoi anni di esperienza e il fatto di essere conosciuto come uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Tuttavia, Paul ha avvertito il suo avversario di non sottovalutarlo in vista dell’incontro. In un’intervista con FOX News, ha infatti detto:

Non può staccarmi l’orecchio se gli faccio cadere i denti dalla bocca. Penso davvero che mi sottovaluti. È molto più forte, ma io sono fresco. Ha esperienza. Sono intelligente sul ring, ma forse lui è ancora più intelligente. Sarà molto interessante.

Mike Tyson si è ritirato dalla boxe professionistica quasi 20 anni fa, nel 2005, dopo la sua sesta sconfitta su 58 incontri nella sua carriera. La star di YouTube, invece, ha vinto nove incontri su dieci, di cui sei per KO. In un’altra intervista su Instagram rivolta a Tyson, Paul ha detto:

So che sarà una guerra, sembri tranquillo, ma vincerò. Mostrerò alla prossima generazione di pugili cosa serve per essere un vincitore e sarò vittorioso, non importa quanto duramente combatterai. Puoi dire quello che vuoi, lo fai da più tempo e hai più esperienza. Ma sto andando verso i pesi massimi per te. Non puoi battermi

