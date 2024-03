Scienziati creano robot in grado di passare attraverso le sbarre come in Terminator 2 [VIDEO]

Condividi l'articolo

Incredibile come questo robot riesca a ricreare la scena del T-1000 che si scioglie per passare attraverso le sbarre!

Avveniristica la funzione di questo robot, progettato dagli scienziati della Carnegie Mellon University e della University of Hong Kong con un materiale in grado di sciogliersi e ricomporsi. Per mostrarne le qualità, hanno creato un video che simula la famosa scena di Terminator 2 in cui l’antagonista, il T-1000, si scioglie per passare attraverso le sbarre.

Come illustra il video, il robottino è composto di gallio arricchito con particelle magnetiche ed è in grado di passare da uno stadio liquido a uno solido e viceversa grazie a un campo magnetico alternativo. Gli scienziati sperano che possa essere utile per esempio in medicina, per rimuovere oggetti estranei dall’interno di un corpo umano. Davvero incredibile.