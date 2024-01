GTA VI: secondo i fan nel gioco ci sarà un intero sistema carcerario [VIDEO]

Condividi l'articolo

Secondo i fan in GTA VI si potrà andare in prigione, scontare la pena o cercare di evadere. Che dite, apprezzereste la novità?

Da GTA VI, com’è giusto, ci si aspetta di tutto. Non solo una realtà online con un social network in-game e infinite situazioni credibili riprodotte con precisione cinematografica, ma anche tanti altri elementi che potrebbero contribuire al funzionamento di Vice City in quanto cittadina a tutto tondo. Per esempio? Un sistema carcerario.

Ossia, come iniziano a credere molti fan, una vera e propria realtà carceraria legata ai crimini che si commettono (niente più tirare sotto con la macchina gli NPC per fare le curve più in fretta) con tanto di penali, multe, condanne e possibilità di fuga. C’è chi auspica un vero MMORPG ambientato nella prigione, con la possibilità di scontare la pena o di cercare di evadere.