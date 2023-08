News Drea De Matteo apre I Sopornos, account Onlyfans [FOTO] L'attrice de I Soprano e di Sons of Anarchy si è appena unita ad Onlyfans, ecco I Sopornos Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Drea De Matteo, attrice celeberrima per essere stata Adriana La Cerva in I Soprano oltre ad aver partecipato ad altre amatissime serie come Sons of Anarchy e Desperate Housewives ha deciso di aprire un account Onlyfans che, in onore del suo ruolo più importante, ha chiamato I Sopornos. L’attrice lo ha annunciato attraverso la sua pagina Instagram. Il costo per i fan che decideranno di abbonarsi sarà di 15 dollari al mese. L’immagine del profilo dell’account Onlyfans presenta una foto di Drea de Matteo che indossa nient’altro che un paio di stivali da cowboy col tacco alto e seduto su un materasso a fumare una sigaretta. L’attrice sembra aver postato tre volte sulla piattaforma, secondo quanto riferito da Unilad, e ha già almeno 646 follower sul sito. Facendo un po’ di conti, tenendo conto del taglio del 20% trattenuto dalla piattaforma, significa che potrebbe aver già guadagnato più di 7.700 dollari. Non male.

La De Matteo ha vinto un Emmy come attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2004 per la sua interpretazione di La Cerva nell’ultima stagione de I Soprano alla quale ha preso parte.

