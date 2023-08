News

Serie TV Euphoria, Sweeney parla delle critiche alle scene di sesso Parlando con Variety, Sydney Sweeney ha risposto alle critiche mosse alle scene di sesso di Euphoria Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Euphoria, amatissima serie tv HBO con protagonsita Zendaya, racconta di un’adolescente tossicodipendente in via di guarigione e la sua schiera di compagni di scuola superiore altrettanto problematici ed è diventata immensamente popolare per il suo approccio maturo ai vari temi. Tuttavia lo show è stato anche spesso oggetto di controversia per la sua nudità e il contenuto sessuale, che alcuni spettatori e critici considerano eccessivi data la sua ambientazione adolescenziale. Sydney Sweeney, interprete di Cassie Howard, si è seduta a parlare con Variety proprio di questo argomento e ha risposto alle critiche mosse dal pubblico.

Hai me, hai Zendaya, ci sono tutte queste donne forti e indipendenti. Se non ci fossimo sentite a nostro agio con qualcosa, o avessimo visto qualcosa che non ci piaceva, lo avremmo detto a tutti. È difficile vedere qualcuno completamente distrutto dal pubblico e dai media quando in realtà non c’è nessuno di loro sul set. Noi siamo lì, stiamo ancora lavorando allo show, e la stiamo ancora supportando. Il punto è mettere le persone a disagio e pensare fuori dagli schemi. Quale sarebbe altrimenti lo scopo dell’arte? Per quanto mi riguardami ora mi sento libera e fiduciosa. E l’ho scoperto grazie a Cassie.

In un’altra intervista dello scorso anno con The Independent, la Sweeney aveva raccontato di come talvolta le scene di sesso, sebbene avesse specificato di non parlare di quelle girate in Euphoria, l’abbiano fatta sentire a disagio.

Quando un ragazzo ha una scena di sesso o mostra il suo corpo, vince premi e riceve elogi. Ma nel momento in cui lo fa una ragazza, è completamente diverso. Ho avuto esperienze in cui volevo solo andare a casa e strofinarmi completamente perché mi sentivo disgustosa… non mi sentivo a mio agio con il mio compagno di cast o con la troupe, e non pensavo che il mio personaggio lo sarebbe stato facendo quelle cose.

Sydney Sweeney aveva sottolineato che non nulla di questo era successo durante le riprese di Euphoria, dove c’è un coordinatore dell’intimità sul set che aiuta a guidare le scene di sesso.

Penso che la nudità sia importante per la trama e per il personaggio. C’è uno scopo in ciò che quel personaggio sta attraversando. Questo è il personaggio. Ci spogliamo tutti nella vita reale. Mostriamo la vita di questo personaggio e quello che sta passando. Il corpo di Cassie è una forma di comunicazione diversa per lei

Ci sono momenti in cui Cassie avrebbe dovuto essere nuda e io dicevo a Sam: “Non penso che sia necessario qui”. E lui: “OK, non ne abbiamo bisogno” Non mi sono mai sentita come se Sam mi avesse spinto o stesse cercando di inserire una scena di nudo in uno show della HBO. Quando non volevo farlo, non me le faceva fare.

