Condividi l'articolo C’era una volta a Hollywood, film del 2019 di Quentin Tarantino è sicuramente una delle pellicole più amate e apprezzate degli utlimi anni. Sono decine e decine i cineasti che si sono lanciati in commenti entusiasti circa quest’opera. L’ultimo in ordine cronologico a tessere le lodi del film è stato David Lynch. Il cineasta infatti, parlando con Cahiers du Cinema lo ha definito un gran bel revenge movie. C’era una volta a Hollywood di Tarantino mostra come gli eventi della vita reale avrebbero potuto rivelarsi molto diversamente. È un gran bel revenge movie, fatto in modo piacevole.

Nella stessa intervista, David Lynch ha anche condiviso i suoi pensieri sull’adattamento di Dune di Denis Villeneuve. Dopo aver pubblicato il suo adattamento del romanzo di Frank Hertbert nel 1984, il cineasta non era molto entusiasta di vedere la nuova versione, dicendo alla rivista:

Non lo guarderò mai, e non voglio nemmeno che tu me ne parli, mai

L’anno scorso, Kyle MacLachlan ha affermato di non “fingere di capire molto” delle sue collaborazioni con David Lynch. L’attore, noto soprattutto per aver lavorato con Lynch in progetti come Twin Peaks, Dune del 1984 e Velluto Blu, ha discusso del suo rapporto di lavoro con il regista in un’intervista con AV Club. Alla domanda sui temi di Velluto blu e se il film ha ispirato il percorso creativo dell’attore in futuro, MacLachlan ha detto:

Non credo di esserne stato così consapevole, a dire il vero. Ero appena uscito da scuola e stavo solo affinado le mie abilità, e all’improvviso sto lavorando con uno dei più grandi registi surreali del mondo. E non pretendo di capire molto di quello che fa David, ma riconosco di essere il suo tramite attraverso questi mondi, e questa è una sfida – e inoltre, sono felice di questo.

