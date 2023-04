News

Cinema Super Mario Bros: Black vuole Pascal come Wario nel sequel Parlando con Gamespot, Jack Black ha rivelato di sognare di vedere Pedro Pascal come Wario nel sequel di Super Mario Bros Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Al cinema è da poco arrivato Super Mario Bros, nuovo film animato dedicato al baffuto idraulico più amato e famoso al mondo che vede Chris Pratt dare la voce al protagonista. Accanto a lui, tra gli altri, Jack Black che invece ha il compito di doppiare il temibile Bowser. Visto il grande successo che sta ottenendo al botteghino il film, è facile ipotizzare che gli autori vorranno realizzare un sequel. Tuttavia Black ha detto a GameSpot che non è sicuro che tornerà poiché Illumination potrebbe scegliere di concentrarsi su un altro cattivo. In ogni caso l’attore ha suggerito che forse Mario potrebbe affrontare qualcuno così malvagio da richiedere a Bowser di collaborare con lui. Ha detto inoltre che Wario potrebbe essere la coppia perfetta e ha dichiarato che crede che Pedro Pascal dovrebbe recitare la parte.

Sai, e se ci fosse un cattivo più potente e più malvagio? Allora potrei aver bisogno di traformarmi per aiutare Mario e gli altri a difendere il nostro universo da qualche altra forza invisibile del male. Stai pensando quello che sto pensando io? Wario. Pedro Pascal è Wario.

Recentemente Jack Black, sempre durante il tour promozionale di Super Mario Brosha inoltre espresso il desiderio di vedere un film su Red Dead Redemption.

Le industrie televisive e cinematografiche sembrano assistere a una piccola contrazione – aveva detto alla BBC. Sarà interessante vedere cosa accadrà all’industria dell’intrattenimento nei prossimi 20 o 30 anni, ma penso che vedremo più narrazione dall’universo dei giochi. Sono un fan degli adattamenti, se fatti bene.

The Last of Us è stato fantastico. E la cosa pazzesca è quanto sia fedele al materiale originale. Praticamente è tutto tratto dal gioco con solo un paio di modifiche. Vincerà tutti i premi.Hanno usato il videogioco quasi come uno storyboard e io ho pensato: “Whoa, sembra proprio la stessa cosa”. E ci sono alcuni grandi giochi che devono ancora essere esplorati in televisione o al cinema. Forse ci sarà un film di Red Dead Redemption? Dovrebbe esserci, perché penso che [abbia] una storia altrettanto buona o [una] ancora migliore di The Last of Us”.

