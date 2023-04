Musicult – Jarabe De Palo: Depende

Condividi l'articolo

“Depende, da che depende, da che punto guardi il mondo tutto depende…”

Se vi diciamo il nome Jarabe De Palo probabilmente già qualcosa nella vostra memoria si muove… ma basta il titolo di una canzone, Depende, ed ecco che subito quel famoso ritornello rientra in testa. Potrà sembrare incredibile ma il brano originale della band spagnola risale al 2000, anche se l’album omonimo era stato pubblicato ancora prima, nel 1998.

Ebbene sì: sono passati più di vent’anni dalla pubblicazione di questo storico tormentone, uscito nel nostro paese anche in una versione cantata in italiano con un testo di Lorenzo Jovanotti. Una canzone indimenticabile, dai toni alternative folk e nello spirito ancora molto anni ’90, anche se ufficialmente considerabile come uno dei primi veri classici one hit wonder del nuovo millennio.