Nella notte degli Oscar appena terminata a dominare è stato Everything Everywhere All at Once che vinto ben 7 Oscar tra i quali quello per il miglior film (qui tutti i vincitori). Quest’ultimo premio è stato presentato da Harrison Ford che dunque è stato raggiunto sul palco dopo l’annuncio da tutto il cast del film, tra cui Ke Huy Quan, attore col quale Ford ha lavorato oramai quasi 40 anni fa in Indiana Jones e il tempio maledetto e che ieri è stato premiato con l’Oscar per il miglior attore non protagonista. Per questo motivo una volta saluto sul palco non ha saputo trattenere la gioia e ha abbracciato calorosamente il suo amico e collega.

Sono così felice per lui. È un bravo ragazzo – ha detto Ford a Entertianment Tonight a proposito della nomination all’Oscar di Quan a gennaio. È un attore meraviglioso. Lo era quando era un ragazzino, e lo è ancora. Sono contento. Sono molto felice per lui