Condividi l'articolo

Durante la prima serata dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo andata in scena ieri, Blanco ha perso il controllo e ha inizia a spaccare tutti i vasi con i fiori sul palco (qui il video). Il cantante, come spiegherà poi, è esploso a causa di un problema che non gli permetteva di sentire la sua voce in cuffia. Il gesto ha avuto enorme risonanza sul web e in moltissimi hanno commentato criticando il gesto del vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Ad alleggerire un po’ la situazione è arrivato Leonardo Pieraccioni che, con la sua solita ironia, ha commentato il gesto sulle sue storie di Instagram.