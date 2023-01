Morto Tom Verlaine, icona del punk e leader dei Television: ci lascia a 73 anni

Condividi l'articolo

Tom Verlaine è stato una delle figure più influenti per la nascente scena punk di New York e del locale CBGB negli anni ’70

Ci lascia a 73 anni Tom Verlaine, figura leggendaria della scena proto-punk di New York negli anni ’70. Sua la leadership dei Television, mitica band estremamente influente per tutta la musica rock a cavallo tra anni ’70 e ’80. Il loro primo album, Marquee Moon, viene considerato come uno dei più grandi capolavori della storia del rock e segna a tutti gli effetti la nascita del post-punk.

Sua infatti l’impronta di una tecnica chitarristica che, prima del tempo e nell’anno in cui i Sex Pistols lanciano la moda punk in Gran Bretagna, abbandona il power chord e nutre le ispirazioni della nascente scena attorno al locale CBGB (che accoglie anche Ramones, Talking Heads, Blondie e Patti Smith) di eclettismo, ambizione e puro spirito alternativo.