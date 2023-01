Musica

News Kanye West è “sparito”? Sembra che il rapper non si faccia trovare da settimane Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Un bel po’ che non si hanno notizie di Kanye West: che fine ha fatto? Diversi rumour in questi giorni insistono su una misteriosa sparizione di Kanye West; il quale, sembra, non risponde ai tentativi di contattarlo da parte del suo ex-business manager, Thomas St. John. E sembra che vada avanti così da settimane, cosa che sta portando fan e non a preoccuparsi per la sua salute. Di certo, di motivi per “scomparire” Kanye ne avrebbe a iosa dopo un’annata, il 2022, che è stata forse la peggiore della sua carriera se non della sua vita. A partire dal divorzio con Kim Kardashian e il triangolo con Pete Davidson, passando per la stroncatura del nuovo album Donda 2 e arrivando alle polemiche sulle sue uscite anti-semite e al rischio di “cancellazione”.

Kanye West NOT missing However eagle-eyed fans of Ye spotted the rapper at church after some time of missing rumours The Donda rapper donned a green jacket a baseball cap, and jeans, while having an conversation at the chapel #KanyeWest #kanyewest #kanyemissing #kanyewestmissing pic.twitter.com/9jC96j81is — The UFO News (@kredisi_destek) January 8, 2023

Più che essere sparito, in ogni caso, è più probabile che il rapper abbia semplicemente deciso di tagliare un po’ di ponti e di isolarsi, forse facendo “la vittima” forse no. Improbabile che ci sia un vero allarme da lanciare, anche perché sembra per esempio che sia stato visto da un fan in chiesa (qui sopra, “incontri ravvicinati dello sfocato tipo”).

Una cosa è certa, ed è chiara tanto a chi ancora rimane un suo affezionato fan come a chiunque altro: ye ha un urgente bisogno di rivedere le sue priorità, e non solo. Se pensiamo che nel 2024 intende ancora correre per la Casa Bianca, la situazione sembra più che mai paradossale. Ma neanche per lui, a questo punto, è troppo tardi per tornare indietro e cercare di rimettere le cose a posto.

Fonte: NME

