Condividi l'articolo

Durante i Game Awards 2022 (qui tutti i vincitori) sono stati rivelati moltissimi, interessanti progetti per il futuro. Tra quelli che hanno fatto maggiormente felici il pubblico c’è sicuramente Crash Team Rumble, nuovo gioco multiplayer a squadre 4vs4 nel quale gli iconici personaggi della serie dedicata al marsupiale più amato al mondo dovranno darsela di santa ragione in un’ampia varietà di arene. L’obiettivo, come sempre, ottenere più frutti Wumpa degli avversari nel tempo prestabilito. Insomma, una sorta di erede spirituale di quello che fu Crash Bash.

Crash Team Rumble è atteso nel corso del 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S ed è sviluppato da da Toys for Bob, gli stessi dietro Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ultimo capitolo della saga principale.