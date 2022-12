News

Cinema Mickey 17, il Teaser del nuovo film di Bong Joon-Ho [VIDEO] Ecco il primo teaser di Mickey 17, nuovo film di Bong Joon-Ho che vede Robert Pattinson protagonista Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Warner Bros nelle ultime ore ha rilasciato il primo teaser di Mickey 17, nuovo film dell’acclamato regista sudcoreano Bong Joon-Ho che vedrà come protagonista Robert Pattinson. La storia è tratta dal romanzo Mickey 7 di Edward Ashton che racconta la storia di un sacrificabile, un impiegato usa e getta usato in una spedizione per colonizzare un mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che una missione è troppo pericolosa, anche suicida, l’equipaggio si rivolge a Mickey. Dopo la morte di un’iterazione, un nuovo corpo viene rigenerato con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. Con le prime immagini la casa di produzione ha anche rivelato la data d’uscita ufficiale. Il giorno da segnare sul calendario è infatti il 29 marzo 2024. Nel cast, accanto al già citato Pattinson, troviamo Steven Yeun (Minari), Naomi Ackie (I Wanna Dance with Somebody), Toni Collette (Hereditary) e Mark Ruffalo.

Il nuovo film segna il secondo accordo di Bong con WarnerMedia negli ultimi mesi dopo quello stretto per la produzione una serie HBO basata su Parasite, acclamatissimo ultimo film de regista del 2019, attualmente in lavorazione insieme ad Adam McKay. Proprio quest’ultimo, parlando circa un anno fa al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, aveva dato qualche notizia in più relativa al progetto.

Fondamentalmente ho delineato la serie con il regista Bong durante la quarantena, con lui che supervisionava – aveva spiegato McKay in quel caso. Sarà ambientata nello stesso universo del film, ma sarà una storia originale che vive solo nello stesso mondo.

Il regista di Dont’ Look Up era andato in linea di continuità con quanto spiegato dallo stesso Bong qualche tempo prima durante un’intervista con The Hollywood Reporter. In quel caso il regista sudcoreano aveva spiegato come ci fossero ancora molte cose da raccontare per espandere il mondo visto nel suo film.

Nel cinema sei limitato a una durata di circa due ore – aveva spiegato Bong. Ma in Parasite c’erano così tante storie da raccontare che sarebbero potute accadere tra una sequenza del film e l’altra oltre ad approfondimenti per ogni personaggio. Volevo esplorare queste idee liberamente con un film di cinque o sei ore. Con la serie TV penso che potremo creare un film espanso di alta qualità.

Che ne pensate di queste prime immagini?

