Novità Prime Video: tutte le uscite di Dicembre [LISTA]

Condividi l'articolo Mese davvero interessante per gli abbonati di Amazon Prime Video. Saranno davvero moltissimi i film e le serie tv che arriveranno sulla piattaforma in quest’ultimo mese dell’anno. Avvicinandosi al Natale saranno motlissimi i prodotti dedicati alle feste incombenti, come lo speciale di LOL – CHi Ride è fuori, in arrivo il 19 dicembre. Ma oltre all’amato show comico arriveranno anche moltissimi prodotti di alto livello, come i primi due capitoli della saga di Animali Fantastici o le 5 stagioni di Fringe. Insomma, davvero tanta roba. Di seguito l’elenco completo delle nuove uscite: Novità Prime Video: tutti i titoli da non perdere a Dicembre 01 Dicembre Fantozzi

Lei

La cena di Natale

Natale in casa Cupiello

The Others

Orgoglio e pregiudizio

Animali fantastici e dove trovarli

Improvvisamente Natale

Young Sheldon – dalla prima alla quarta stagione

Arrow – dalla prima alla settimana stagione

Ben 10: Omniverse – la seconda stagione

Lo straordinario mondo di Gumball

Summer Camp Island – la prima stagione

Young Justice: Invasion – la seconda stagione

DanMachi – Familia Myth – la quarta stagione 02 Dicembre Se mi vuoi bene

Your Christmas Or Mine? 04 Dicembre Ballare per un sogno

Burn After Reading – A prova di spia 05 Dicembre Chi ha incastrato Babbo Natale?

Il castello di Natale

La fidanzata di papà

Made in Abyss – la seconda stagione in versione doppiata 06 Dicembre È questa la vita che sognavo da bambino

9 dicembre

Something From Tiffany’s

Hawa

10 Dicembre

Hunter X Hunter: The Last Mission

Hunter × Hunter: Phantom Rouge

13 Dicembre

The Tourist

14 dicembre

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald

15 Dicembre

Il mattino ha l’oro in bocca

Batman v Superman: Dawn of Justice

La fabbrica di cioccolato

Shark – Il primo squalo

Fringe – le cinque stagioni

Lo spettacolo di Tom e Jerry – la prima stagione

Lo spettacolo dei Looney Tunes

This Is The Year Exclusive

16 Dicembre

Nanny Original

19 Dicembre

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

20 Dicembre

La Befana vien di notte

22 Dicembre

Lion – La strada verso casa

24 Dicembre

Fear The Walking Dead – la settima stagione

27 Dicembre

Luce – Accendi il tuo coraggio

Overlord – la prima stagione

28 Dicembre

Wash Me In The River Exclusive

29 Dicembre

Tonya

30 Dicembre

Tre uomini e un fantasma

Wildcat Original

31 Dicembre

Into The Wild – Nelle terre selvagge

Cheris

L’Immortale

Il giorno più bello del mondo

Cetto c’è senzadubbiamente

Lupin III: Trappola mortale

Detective Conan: Episode One – The Great Detective Turned Small

Lupin III vs Detective Conan

Lupin Terzo vs Detective Conan: Il film

C’era una volta… Lupin

Lupin III: Le profezie di Nostradamus

Che ne pensate? Quale titolo vi attira di più tra i nuovi arrivi di Prime Video?

