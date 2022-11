Condividi l'articolo

Una storia davvero incredibile che arriva direttamente da Francoforte, in Germania. Un uomo di 38 anni, che i media locali hanno chiamato semplicemente Anouar G ha trovato infatti sui binari del treno un assegno indirizzato al colosso dell’industria dolciaria Haribo da oltre 4 milioni di euro (4.631.538,80 euro per la precisione). Secondo quanto riferito, l’assegno era stato emesso dal gruppo di supermercati Rewe ai produttori di dolciumi Haribo, ma in qualche modo è stato perso alla stazione. Anouar ha contattato dunque l’azienda in merito alla sua scoperta e uno dei loro avvocati si è messo in contatto con lui.

C’era una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla – ha detto al Tabloid tedesco Bild